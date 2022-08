Orages violents : 8 départements en alerte orange, risques d'inondations

Les trombes d'eau ont chassé la canicule. Sur un arc allant de l'Aude au Var, les orages qui ont débuté ce mardi 16 août dans l'après-midi vont se déplacer d'ouest en est au cours de la nuit, prévoit Météo-France. Huit départements ont ainsi été placés en vigilance orange aux orages : Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Aude, Aveyron, Gard, Hérault et Tarn.

Dans l'Aude et l'Aveyron, qui seront frappés en premier, "on attend localement des cumuls de 20 à 50 mm en moins d’une heure" et "des rafales de vent autour de 70 à 90 km/h pourront se produire", avant de s'atténuer dans la nuit, précise l'institut météorologique.