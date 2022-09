Pic de chaleur exceptionnel : des dizaines de records de température battus ce lundi 12 septembre

Parmi les records mensuels battus, on notera notamment celui de Bégaar, dans les Landes avec une température de 40,7°C qui établit en même temps un nouveau record de chaleur national pour un mois de septembre, battant les 40,5°C de Cambo-les-Bains le 7 septembre 2016. Il a également fait 40°C ou plus dans d’autres communes landaises avec 40,2°C à Pissos et 40,0°C à Bélis. Orthez a aussi battu son record mensuel avec 39,7°C, tout comme Mont-de-Marsan (39,2°C), Dax (39,0°C), Pau (38,9°C), Bordeaux (38,2°C en centre-ville), Biscarrosse (37,4°C) ou encore Tarbes (37,3°C).

Pau et Tarbes ont ainsi respectivement battu des records vieux de 52 ans (36,3°C le 7 sept 1970) et de 58 ans (35,8°C le 16 sept 1964). Ces valeurs se situent aujourd’hui entre 12 et 15°C au-dessus des normales de saison ! Tarbes bat aussi, au passage, son 4e record de chaleur mensuel de l’année après les 34,1°C du 22 mai, les 39,2°C du 18 juin, les 38,8°C du 18 juillet et donc les 37,3°C d’aujourd’hui. D’autres records ont été battus ailleurs que dans le sud-ouest avec, par exemple, 35,1°C à Nantes (Loire-Atlantique) : c’est 0,8°C que le précédent record datant du 1er septembre 1961 !