Météo : orages dans le sud, les prévisions pour vendredi 29 juillet

Au lever du jour, les températures étaient comprises entre 11 et 16°C en général, entre 18 et localement 24 dans le couloir rhodanien et sur la bordure méditerranéenne. En journée, elles atteindront 21 à 25°C près de la Manche comme aux abords des Pyrénées, 26 à 30 sur le reste du pays, localement 31 sur le Languedoc et la vallée du Rhône, 32 à 34 sur le Var et la Corse.