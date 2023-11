VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 3 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Sur le relief du sud Massif Central, la neige tombera brièvement vers 1000 à 1200 m le matin avant d'être remplacée par la pluie. Au nord, les éclaircies alterneront avec les passages nuageux. Le temps y restera le plus souvent sec, sauf près des côtes de la Manche où les averses seront fréquentes, notamment au nord de l'embouchure de la Seine. Le vent sera très fort le matin sur l'Aquitaine avec des rafales atteignant localement 100 à 130 km/h sur le littoral, 90 à 110 km/h sur l'ouest de la Gironde et des Landes. Plus à l'est, ce seront des rafales de 70 à 90 km/h et ponctuellement 100 km/h qui sont attendues au sud de la Garonne puis sur le littoral méditerranéen. En Corse le vent d'ouest se renforcera et déferlera parfois en rafales de 120 km/h à 140 km/h sur la montagne, voire plus sur le Cap.