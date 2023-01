Météo : quel temps ce dimanche 15 janvier ? Découvrez les prévisions

Dans l'après-midi, les précipitations les plus régulières viendront se bloquer près des Alpes et la neige continuera de tomber à partir de 600/800 m.

Un ciel d'averses prendra le relais ailleurs avec de courtes apparitions du soleil et des ondées plus fréquentes sur les deux tiers ouest. Au passage des averses, le vent pourra encore atteindre 50/70 km/h en rafales dans les terres, 70 à 90 km/h sur la bordure côtière. Un temps plus lumineux reviendra en vallée du Rhône. Autour de la Méditerranée, le temps sera mitigé. On observera quelques brouillards dans l'arrière-pays le matin, un ciel passagèrement nuageux ensuite. La tramontane soufflera entre 60 et 80 km/h, très temporairement jusqu'à 90 km/h le matin. En Corse, le temps deviendra pluvieux sur l'ouest. Le vent se renforcera en soirée sur le relief et les extrémités de l'île.