VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 18 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Sur le reste du pays, le début de matinée sera plus calme dans l'ensemble, avec des averses d'abord limitées aux côtes de la Manche et de l'Atlantique, un ciel chargé au nord, plus ensoleillé sur le sud-ouest.

Puis l'instabilité redémarrera. Les averses, entrecoupées d'éclaircies, se multiplieront et traverseront la plupart des régions d'ouest en est. Bien que moins intenses que dimanche, les lignes orageuses pourront s'accompagner d'un peu de grêle et de rafales, notamment du Centre au quart nord-est. Des orages plus isolés se déclencheront en Languedoc-Roussillon et dans l'intérieur de Paca. Une accalmie se dessinera par le nord-ouest en fin de journée.

Le vent s'orientera vers l'ouest et le sud-ouest et deviendra sensible sur l'ouest du pays. La tramontane se lèvera en soirée.