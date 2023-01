Météo : quel temps ce samedi 14 janvier ? Découvrez les prévisions

La journée de samedi sera marquée par des pluies soutenues sur la moitié nord, selon Météo-France, alors que la moitié sud restera au sec.

Après une nuit relativement calme, une perturbation pluvieuse active arrivera par le Nord-Ouest dans la matinée et, progressant lentement, arrosera copieusement l'ensemble de la moitié Nord du pays toute la journée, explique Météo-France. Au sud en revanche, après la dissipation des grisailles matinales dans le Sud-Ouest, le temps s'annonce sec et plus lumineux malgré des passages nuageux.