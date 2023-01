Météo : quel temps ce vendredi 13 janvier ? Découvrez les prévisions

Le temps perturbé progressera vendredi vers le sud de la France tandis que le Pas-de-Calais sera maintenu en vigilance orange en raison des crues sur les cours d'eau Liane et Hem, selon les prévisions de Météo-France. Dans la matinée on retrouvera un temps gris et pluvieux du quart sud-ouest à l'Auvergne Rhône-Alpes, sur la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est.

En journée, malgré quelques apparitions du soleil, le ciel restera encombré et porteur d'ondées sur le sud de l'Aquitaine et de l'intérieur de l'Occitanie au Massif Central jusqu'aux Alpes du Nord et le Jura. Il neigera sur les massifs de l'est à partir de 1200 à 1500 m, un peu plus bas dans l'après-midi et soirée. Sur les Pyrénées, la neige tombera au-dessus de 1700 m d'altitude.