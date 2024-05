Météo : quel temps aurons-nous pour le pont de l'Ascension ?

Malgré une journée encore maussade ce lundi, cette semaine de l'Ascension devrait progressivement devenir plus clémente. Météo-France annonce en effet le retour du soleil et des températures en hausse dès mercredi. Ces conditions anticycloniques se maintiendront durant tout le week-end.

Ces dernières 24 h ont une nouvelle fois été bien arrosées, surtout sur une bande allant du nord-ouest de l'Occitanie (Gers, Aveyron, Tarn-et-Garonne) à la Lorraine, avec la région de Nancy, très arrosée, en passant par le Limousin, le Cantal et la Bourgogne. Mais qu'on se rassure : à partir de mercredi, Météo-France annonce une période de temps sec et ensoleillé. Des prévisions de bon augure pour ce pont de l'Ascension.

30°C près des Pyrénées

Une fois que l’anticyclone des Açores aura chassé le mauvais temps vers l’Europe centrale, selon les régions, le beau temps va revenir entre mercredi et jeudi, souligne l'institut de prévisions. Les averses vont persister mercredi des régions de l’Alsace aux Alpes et à la Côte d'Azur. Puis, à partir de jeudi, les températures vont progressivement remonter et devraient passer au-dessus des normales saisonnières sur une grande partie de la France. Seules les régions du Jura aux Savoies resteront sous un ciel menaçant, précise Météo-France.

Vendredi 10 mai sera une belle journée sur le pays. L’après-midi, les températures seront douces dans le sud-ouest et pourraient dépasser les 25°C. Même programme pour le week-end du samedi 11 et du dimanche 12 mai. Il sera largement ensoleillé sur les deux tiers de la France. Les températures pourraient même s’approcher des 30°C près des Pyrénées, selon La Chaîne Météo.

Attention toutefois, dimanche, le temps pourrait devenir orageux près de l’Atlantique. Ce temps estival est une bonne nouvelle, notamment pour les jardiniers, car aucune période de gel n’est prévue pour les Saints de glace qui ont justement lieu cette année les 11, 12 et 13 mai.