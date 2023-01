Météo : quel temps ce jeudi 12 janvier ? Découvrez les prévisions

Le temps jeudi sera couvert et passagèrement pluvieux sur la moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Une vigilance orange concernera par ailleurs le Pas-de-Calais pour un risque de crues sur les cours d'eau Liane et Hem. Sur une bonne moitié nord du pays jusqu'au Poitou-Charentes, le Médoc, le Limousin, le Massif central, la Bourgogne Franche-Comté et le Lyonnais, la journée se déroulera sous un temps couvert, passagèrement pluvieux et venteux. Les pluies seront plus régulières et localement marquées du nord de la Seine au massif vosgien, puis dans le courant de l'après-midi sur le nord-ouest. De bons cumuls seront attendus notamment du Nord-Pas-de-Calais au plateau lorrain. Il neigera sur le relief des Vosges et du Jura vers 1200 m.