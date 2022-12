Météo : quel temps ce jeudi 1er décembre ? Découvrez les prévisions

Sur le relief des Pyrénées, des Alpes et du Haut-Jura, le soleil dominera encore toute la journée. Excepté quelques belles éclaircies de l'Aveyron au sud du Limousin et à la Dordogne, le temps sera majoritairement gris sur le reste du pays. L'après-midi, le soleil fera de fugaces apparitions près de la Manche et en Bretagne, mais de petites ondées circuleront sur le littoral normand. Sur le reste de la France, la grisaille sera tenace et se maintiendra durant la fin de journée, avec quelques épisodes pluvieux prévus dans le centre-est, voire des flocons à basse altitude dans le massif des Vosges et sur le Massif central.

En ce qui concerne les températures, elles seront basses en début de matinée, avec un thermomètre variant de 1 à 4 degrés dans une majeure partie de la France, et des gelées attendues dans l'arrière-pays méditerranéen, aux abords des massifs et sur le Sud-ouest.