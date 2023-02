Météo : quel temps ce lundi 13 février ? Découvrez les prévisions

L'anticyclone est là. Le temps s'annonce calme et ensoleillé lundi 13 février, malgré quelques épisodes de grisaille dans la matinée dans les régions du nord, selon les prévisions de Météo-France. Sur le tiers nord du pays, on retrouvera de fréquentes plaques de grisaille le matin, avec des bancs de brouillard par endroit. Le temps s'améliorera vite par le sud en journée. L'après-midi, la grisaille morcelée ne résistera que près de la Manche et des frontières du Nord et Nord-Est.

Ailleurs le ciel sera généralement dégagé dès l'aube. À noter simplement de rares et fugaces bancs de brume sur le Sud-Ouest, et des entrées maritimes de nuages bas sur le Roussillon qui se désagrègeront l'après-midi.