Météo : quel temps ce lundi 28 novembre ? Découvrez les prévisions

Le temps lundi sera assez agité au sud. Une perturbation pluvieuse présente au petit matin des Ardennes à l'Auvergne et au Midi-Pyrénées gagnera le Grand-Est et la région Rhône-Alpes puis s'atténuera, selon les prévisions de Météo-France. Ces pluies généralement faibles et des flocons de neige qui tomberont à partir de 1000 à 1200 m, auront beaucoup de mal à pénétrer à l'intérieur du massif alpin.

En revanche, les pluies seront beaucoup plus soutenues et durables du Languedoc à la Provence et à la moyenne vallée du Rhône. À l'arrière de la perturbation, le ciel restera très chargé sur le nord-ouest, en particulier des Hauts-de-France au bassin parisien et à la Champagne. Des averses côtières deviendront fréquentes sur le sud-ouest avec des précipitations abondantes sur l'ouest des Pyrénées et leur piémont en particulier basque, et de bonnes quantités de neige sur le relief dès 1.200 m.