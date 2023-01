Météo : quel temps ce lundi 9 janvier ? Découvrez les prévisions

Le temps lundi sera instable sur la plupart des régions avec des averses qui prendront parfois un caractère orageux, à l'exception du pourtour méditerranéen qui bénéficiera de belles périodes ensoleillées, selon Météo-France.

Les cumuls de pluies les plus importants sont attendus sur l'ouest de la Corse et sur le relief de la façade est du pays. Il neigera sur la plupart des massifs entre 800 et 1200 m d'altitude du nord au sud.