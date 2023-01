Météo : quel temps ce mercredi 11 janvier ? Découvrez les prévisions

Sur les massifs, il neigera à partir de 1200 à 1300 m d'altitude sur les Vosges et le Jura, puis vers 900/1000 m en fin de journée, vers 1500 m sur les Alpes et les Pyrénées.

Au nord-ouest, de la Manche et les Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Aquitaine, le temps redeviendra plus variable dès le matin, avec de belles éclaircies, quelques nuages et de rares ondées. Mais à partir de la mi-journée sur la Bretagne et près de la Manche, les nuages redeviendront nombreux et donneront des averses, de plus en plus fréquentes et marquées de la Normandie aux Hauts-de-France en fin d'après-midi.