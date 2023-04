VIDÉO - Quel temps ce samedi 22 avril ? Découvrez les prévisions météo

De la pluie et des orages sur presque tout le pays ce samedi, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, sous un ciel chargé, on retrouvera des pluies ou averses qui s'étendront de la Bretagne à l'Ile-de-France et jusqu'aux Pyrénées avec un risque d'orage marqué du Poitou-Charentes au Centre. Des Hauts-de-France à Champagne-Ardennes, le temps sera plus calme mais les brouillards matinaux bien présents.

L'après-midi, cette bande pluvieuse se décalera de l'Occitanie aux frontières de l'Est. Les précipitations se renforceront et un coup de tonnerre n'est pas à exclure de l'est de Midi-Pyrénées jusqu'au sud Auvergne. Plus à l'arrière, c'est un ciel variable qui prendra le relais avec de belles éclaircies de l'Aquitaine au Centre, mais le ciel restera plus chargé sur le Nord-Ouest avec de fréquentes averses de la Bretagne aux Hauts-de-France.

La région Paca et la Corse resteront à l'écart de ce temps perturbé : le soleil prédominera sur l'Ile de beauté toute la journée, alors que les nuages se feront plus présents en cours d'après-midi sur la Côte d'Azur.