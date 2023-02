Météo : quel temps ce vendredi 17 février ? Découvrez les prévisions

Nuages au nord, soleil au sud ! Sur la moitié nord du pays, le ciel sera couvert le matin, avec des petites pluies sur le quart nord-est et des brumes sur le Nord-Ouest, voire des brouillards près de l'océan. L'après-midi, les pluies se feront rares à l'est, des trouées apparaîtront à l'ouest. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré, jusqu'à 70 km/h en rafales sur le Boulonnais.

Sur la moitié sud, le temps sera plus clément. Les nuages domineront des Charentes à l'Auvergne jusqu'au Lyonnais, mais sans donner de pluie. Sur le Sud-Ouest, la basse vallée du Rhône et localement en Provence, les brouillards seront fréquents et épais le matin. Ils se dissiperont et le soleil s'imposera l'après-midi. Dans les Pyrénées, le Sud-Est et en Corse, le temps sera bien ensoleillé dès le lever du jour malgré quelques plaques de nuages bas sur les côtes méditerranéennes.