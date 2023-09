VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 22 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps vendredi sera instable sur la majeure partie du pays, la perturbation de la veille finissant d'évacuer le pays par les frontières de l'est en fin de nuit, selon les prévisions de Météo-France. Les précipitations associées à cette perturbation seront faibles mais la neige sera de retour à partir de 2500 m.

À l'arrière, se mettra en place un régime de traîne, alternant entre éclaircies fugaces et fréquents passages nuageux, occasionnant en toutes régions de nombreuses averses. Ces pluies prendront un caractère orageux marqué sur l'Aquitaine, et, en particulier, sur le pays basque où les cumuls de pluies pourraient être importants, toujours selon Météo-France.

Sur les Alpes et les Pyrénées, la neige sera de retour au-delà de 2100 m. Les conditions s'amélioreront en fin de journée, les ondées deviendront partout plus rares et les éclaircies arriveront à percer sur le nord-est.