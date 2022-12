Météo : quel temps ce samedi 17 décembre ? Les prévisions du jour

Une masse polaire arrivant de Scandinavie marque cette journée de samedi. Un temps sec et très froid est prévu dans la majeure partie du pays. Les gelées matinales se généraliseront et seront par endroits très sévères avec le plus souvent de -7 à -3 degrés sur les trois quarts nord de la France, et parfois de -10 à -8 degrés, notamment dans le Nord-Est.

Les températures minimales ne resteront positives que sur les régions les plus au sud, du rivage de la Méditerranée au sud des Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. En journée, les températures resteront souvent négatives sur le quart nord-est, comprises entre -3 degrés et 1 degré.

Elles ne dépasseront pas 0 à 2 degrés sur l'Auvergne, le nord du Rhône-Alpes et le reste de la moitié nord, à l'exception de la pointe bretonne et des côtes. Elles atteindront encore 6 à 11 degrés sur le Sud-Ouest et 10 à 16 sur le pourtour méditerranéen.