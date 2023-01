Météo : quel temps fait-il ce samedi 28 janvier ? Les prévisions du jour

Le soleil joue les timides. Le temps sera gris samedi sur les trois quarts du pays, avec des chutes de neige intermittentes qui se poursuivront sur le piémont pyrénéen, selon les prévisions de Météo-France. Quelques flocons toucheront également par moments le Centre et l'Auvergne.

Globalement le ciel restera bien gris sur les trois quarts du pays, du Grand-Est au Poitou-Charentes, du pied des Pyrénées aux plaines du Rhône-Alpes. Plus à l'ouest des Pays de la Loire et de la Bretagne aux portes de Paris et aux Hauts-de-France, on pourra espérer quelques trouées l'après-midi parmi les nuages.