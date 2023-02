Météo : quel temps ce mardi 14 février ? Découvrez les prévisions

Le vent restera sensible sur les côtes atlantiques. Dans le Midi toulousain, l'autan se renforcera avec des rafales entre 60/70 km/h. De faibles gelées sont attendues du Nord au Nord-Est, sur le centre du pays et dans le Centre-Est. Ailleurs les températures minimales seront comprises entre 0 et 6 degrés, 6 à 9 degrés par endroits en bord de Méditerranée.

Les maximales afficheront 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 degrés dans le sud.