Météo : quel temps fait-il ce jeudi 29 décembre 2022 ? Les prévisions du jour

Le temps jeudi sera humide et pluvieux avec des températures qui resteront douces, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation s'étendra de la Nouvelle Aquitaine à l'Alsace et dans les Alpes du Nord, avec des passages pluvieux faibles, localement et temporairement plus modérés. La neige tombera dans les Alpes au-dessus de 1600-1700 m.

Des averses tomberont sur le Nord-Ouest, plus actives et fréquentes de la Bretagne aux Hauts-de-France. Tandis que des Pyrénées à PACA, le temps restera plus sec sous un ciel nuageux. Le vent sera bien établi au Sud-Ouest en matinée dans la moitié nord, avec des rafales atteignant 60-70 km/h près des côtes de la Manche à la région Grand Est.