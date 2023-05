Pont du 8 mai : entre orages et chaleur, n'oubliez pas votre parapluie pour ce long week-end

Dans la nuit de samedi à dimanche, les orages vont se décaler vers l'est de la France. Une situation qui devrait perdurer une bonne partie de la journée de dimanche. Dans le même temps, des averses parfois orageuses pourraient aussi toucher l'est du Massif central et les Alpes.

De la grêle pourrait tomber dans la moyenne vallée du Rhône et dans la région niçoise, selon La Chaîne Météo. Il devrait aussi pleuvoir du côté des Pyrénées et du relief corse. "Ailleurs (...), on profitera d'un après-midi globalement ensoleillé", prévoit Météo-France. Les températures, elles, seront en chute pour revenir au niveau des moyennes de saison.