Météo : quel temps pour ce vendredi 2 décembre ? Découvrez les prévisions

Enfin, les températures auront du mal à monter durant l'après-midi avec seulement 2 à 5 degrés dans les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, l'Ile-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne. Il fera entre 5 et 8 degrés en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Enfin, 8 à 11 degrés sont attendus sur le Pays basque, la pointe bretonne, le pourtour méditerranéen et jusqu'à 14 à 15 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.