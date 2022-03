Météo : après une parenthèse estivale, retour brutal de l'hiver (et de la neige)

Après un lundi marqué par une grande douceur avec souvent 20°C ou plus et 23°C à Paris, Strasbourg ou encore Grenoble, soit un mercure digne d’un fin mai ou d’un mois de juin, les thermomètres entameront leur baisse dès mardi. Ils perdront ainsi 4 à 5°C dans une large moitié ouest l’après-midi. Même chose mercredi avec des maximales retrouvant un niveau de saison. Il fera alors 10°C à Lille, 12 à Paris et Cherbourg, 14 à Nantes, 16 à Lyon et Bordeaux et jusqu’à 18°C dans le Languedoc.

À partir de jeudi, de l’air polaire envahira le pays par le nord, insufflant alors une nouvelle baisse des températures qui n’épargnera que le pourtour méditerranéen. Ainsi, vendredi après-midi, en dehors de ces régions du sud-est, les valeurs seront partout inférieures à 10°C et même parfois à 5°C, notamment dans l’est. Il fera notamment 7°C à Lille et Nantes ou encore 8°C à Paris et Bordeaux.

Dans le même temps, les gelées matinales feront leur retour. Cantonnées aux régions centrales et au nord-est vendredi, elles se généraliseront et s’accentueront pour le week-end. Les minimales seront alors comprises entre -5 et -1°C sous abri, laissant craindre des dégâts sur la végétation et les cultures localement en avance avec le soleil et la grande douceur des derniers jours.