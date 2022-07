Météo : le soleil domine et les températures remontent, les prévisions du samedi 30 juillet

Une belle journée d'été, avant le retour de la canicule. Les éclaircies dominent ce samedi matin sauf sur la Bretagne et le piémont pyrénéen où le ciel sera très nuageux avec quelques gouttes possibles, selon les prévisions de Météo France. La grisaille établie en Normandie se dissipera au fil des heures et des cumulus de beau temps inoffensifs se développeront un peu partout sur le territoire. Le ciel sera pourrait être un peu plus chargé sur le Massif-Central. Et sur les côtes de la Manche. En fin de journée, quelques ondées pourront tomber localement sur les crêtes pyrénéennes.

Le sud-est quant à lui bénéficiera d'un ciel plus dégagé. Le mistral se renforcera avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h, la tramontane étant plus faible. La Direction Générale de la Sécurité Civile recommande une grande prudence dans le sud du pays en raison d'un risque élevé de feux de végétation lié au vent, la chaleur et la sécheresse.