Météo : pas de vague de chaleur mais un nouveau pic

Après un lundi avec une France coupée en deux, le soleil dominant dans l’est et les nuages gardant l’avantage plus à l’ouest, l’anticyclone se renforcera mardi avec ainsi de plus en plus de soleil. Si le ciel sera dégagé dans le sud et l’est, il hésitera entre nuages et éclaircies au nord-ouest avec encore quelques ondées possibles en bord de Manche. Les températures gagneront 2 à 3°C par rapport à la veille pour atteindre la barre des 30°C ou plus de l’Île-de-France au Grand Est, en vallée du Rhône et du sud-ouest aux départements méditerranéens. Des pointes à 34-35°C seront d’ailleurs possibles entre le Gard et l’Hérault.