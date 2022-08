Météo : quel temps prévu pour ce samedi 27 août ?

Concernant les températures, 11 à 13 degrés sont prévus au lever du jour de la Bretagne et de la Normandie au nord de la Seine, et plus localement en Limousin. Ailleurs, les minimales s'inscriront entre 14 et 18 degrés en général, entre 18 et localement 23 autour de la Méditerranée. Au plus chaud de l'après-midi, il fera 21 à 25 degrés près de la Manche où le vent de nord-est deviendra sensible.

On attend 25 à 30 sur le reste de la moitié nord et en Auvergne Rhône-Alpes, 28 à 32 sur le quart sud-ouest et de nouveau 30 à 34 degrés sur les régions méditerranéennes.