Météo : quel temps prévu pour ce dimanche 28 août ?

Ailleurs, si ce n'est quelques nuages bas inoffensifs et des passages de nuages élevés sans conséquence de la Bretagne à la Basse-Normandie et aux Pays de la Loire, le soleil sera le plus souvent bien généreux et les températures en hausse, en particulier sur le sud-ouest.

Au petit matin, on attend généralement de 11 à 16 degrés sur une grande moitié nord, de 15 à 18 sur la façade atlantique et le sud-ouest, et de 19 et 23 degrés en bord de Méditerranée.

L'après-midi sera chaud au sud avec 31 à 36 degrés de l'Aquitaine à l'Occitanie, 30 à 34 degrés de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen. Ailleurs, il fera entre 26 et 31 degrés, 22 à 26 sur les côtes de Manche toujours exposées à un vent de nord-est sensible.