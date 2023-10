Après la tempête Aline, que prévoit la météo ce week-end ?

Dans le détail, le beau temps sera au rendez-vous dans l'est de la France dès samedi matin. Au contraire, de fréquentes averses sont à prévoir sur la façade Atlantique et jusque dans le centre du pays, prévient Météo France. À noter également les risques d'orages dans le Pays-Basque et en Charente-Maritime. Côté mercure, les températures resteront assez douces pour la saison, autour des 10-12 degrés dans la matinée et jusqu'à une vingtaine de degrés dans l'après-midi.

Trois départements demeurent en vigilance orange crues par Météo-France pour la journée de samedi : l’Ardèche, les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence.