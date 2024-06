Selon Météo France, le ciel restera perturbé jusqu'à lundi. Le beau temps devrait revenir à partir de mardi. La température pourrait avoisiner les 30°C en fin de semaine prochaine.

Après la pluie, (enfin) le beau temps. La météo capricieuse observée ces jours-ci sur la partie nord de la France devrait passer place à de la chaleur pour la semaine prochaine. En attendant, c'est une fin de week-end encore houleuse qui se profile.

L'influence d'une goutte froide devrait en effet persister ces prochaines heures. La France sera coupée en deux, avec à l'Ouest, des conditions anticycloniques qui nous protègeront, et à l'Est, un temps plus instable.

30° attendus dans le quart sud

Des cumuls importants seront attendus sur le Bas-Rhin. Sur la région PACA et la Corse, les orages se déclencheront jusque sur le littoral, avec un risque de grêle. Le temps redeviendra plus calme la nuit suivante.

Les températures minimales seront relativement homogènes et varieront de 9 à 13 degrés, et jusqu'à 15 à 17 degrés sur le littoral méditerranéen. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 22 degrés des Pays de la Loire au Grand Est en passant par la région parisienne, et sur l'ouest de l'Aquitaine et en Occitanie.

La situation va lentement s'améliorer en début de semaine prochaine, avec un temps plus sec et des températures en hausse. La France devrait retrouver des moyennes de saison lundi, puis passer au-dessus mardi. La chaleur va ensuite s’accentuer, entre 25° au nord dès mercredi et 30° dans le quart sud du pays.