Météo : trois départements en alerte orange ce soir face aux orages, quel temps ce dimanche 27 août ?

L'absence de vigilance n'aura été que de courte durée. De forts orages seront encore attendus dimanche avec des averses marquées dans le sud-est, jusqu'en vallée du Rhône et vers les Alpes, selon les prévisions de Météo-France.

Ils s'inscriront dans le sillage de la dégradation orageuse prévue dans la soirée et la nuit de samedi des Pyrénées au sud du Massif central, poursuit l'institut météorologique qui prévient qu'ils pourront être forts par endroits avec quelques chutes de grêle et des rafales.

Les orages s'accompagneront également de grêle et de fortes précipitations. Dans l'après-midi, le temps restera pluvieux. Seuls quelques coups de tonnerre resteront possibles. Le ciel deviendra plus lumineux autour du golfe du Lion, mais au prix d'un renforcement de mistral et tramontane.