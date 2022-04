Tempête Diego : trois départements en vigilance vents violents, la Savoie en alerte avalanche

Un risque fort d'avalanche en haute montagne a obligé Météo-France à place la Savoie en vigilance avalanche. "Le niveau de risque d’avalanche devient fort (niveau 4 sur l’échelle européenne) sur le Beaufortain, la Haute-Tarentaise et la Vanoise", selon Météo-France. "Des avalanches de neige poudreuse se déclenchent spontanément en haute montagne. Ces avalanches deviennent de plus en plus nombreuses au fil de la nuit de jeudi à vendredi et progressivement plus volumineuses, indique l'institut. Certaines de ces avalanches peuvent menacer des infrastructures de montagne situées au-dessus de 1800-2000 m d’altitude. Plus bas, jusque vers 1500-1800 m, la pluie remplace rapidement la neige et humidifie fortement le manteau neigeux, des coulées de neige humide pourraient atteindre quelques secteurs routiers de montagne encore bien enneigés".