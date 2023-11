Tempête Frederico : ce qui vous attend ces prochains jours

Une nouvelle dépression, nommée Frederico, va balayer le nord de la France à partir de jeudi. Des rafales potentiellement importantes accompagnées de pluies durables sont attendues, notamment dans les régions déjà éprouvées par les intempéries ces derniers jours. Un fort coup de vent est aussi à prévoir en le sud du pays dans la nuit et la journée de vendredi.

Une tempête en chasse une autre. Après les passages de Ciáran et Domingos, c'est au tour de Frederico de menacer l'Hexagone. Selon Météo-France, cette dépression actuellement au large du littoral atlantique devrait balayer la moitié nord du pays entre jeudi et vendredi, du golfe de Saint-Malo vers l’Allemagne. La nuit suivante et vendredi, "le fort coup de vent gagnera la Provence et la Corse", prévient l'institut.

Frederico va d'abord toucher la Bretagne, apportant "une perturbation pluvieuse qui glissera sur la façade ouest du pays au cours de la nuit." Jeudi, les intempéries traverseront le pays d’ouest en est, avec des cumuls pouvant atteindre 20 mm - voire 30-40 mm localement - dans les Hauts-de-France, et notamment dans le Pas-de-Calais, déjà lourdement touché par les crues et les inondations.

Jusqu'à 140 km/h sur le relief corse

Le vent devrait souffler fort. En cours de journée, les rafales avoisineront les 60-80 km/h dans les terres et même les 90 km/h près du Poitou, poursuit Météo-France. Sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche, des pointes à 100 km/h pourraient être enregistrées. En soirée, elles devraient atteindre jusqu'à 100-110 km/h sur les crêtes vosgiennes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le sud du pays sera peu à peu concerné, avec des rafales à 110 km/h dans l’intérieur du Var et les Alpes maritimes. En Corse, elles pourraient atteindre 120 km/h en Balagne et même jusqu’à 140 km/h sur le relief.

Si la situation s'améliorera au fil de la journée de vendredi, le répit sera de courte durée. Samedi, "un nouveau front froid glissera au nord de la Loire et sera accompagné d’un vent d’ouest sensible près des côtes de Manche", précise l'institut météorologique.

Dimanche, la douceur devrait reprendre de la vigueur, tandis que la perturbation pluvieuse "commencera à onduler de l’Aquitaine au nord alpin et dépérira progressivement d’ici lundi midi".