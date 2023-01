Météo : quel temps ce lundi 16 janvier ? Découvrez les prévisions

La tempête Gerard souffle sur la France, et les rafales pourraient être violentes. Après un coup de vent dans la nuit qui a notamment touché la Bretagne, le temps sera encore très perturbé lundi avec un passage pluvieux actif d'ouest en est.

23 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour vent violent. Dans la matinée, les rafales pourront encore atteindre 100 à 110 km/h sur le Cotentin et la façade atlantique et 80 à 90 km/h sur la plupart des régions, parfois 100 km/h entre la Normandie et le Centre.

Dans l'après-midi, un temps frais avec un ciel variable et quelques averses gagneront le nord-ouest. Les pluies et averses resteront fréquentes du quart nord-est au massif alpin et de l'Aquitaine au Massif central. Les cumuls de pluie deviendront importants sur tout le sud-ouest et en particulier sur le sud de l'Aquitaine.