Jusqu'à -10°C ce week-end, des gelées généralisées la semaine prochaine : un coup de froid parti pour durer ?

Tout au long de la semaine prochaine et même au-delà, les gelées matinales seront généralisées et parfois marquées, avec des valeurs le plus souvent comprises entre -5 et 0°C sous abri. Près des reliefs ainsi qu’en altitude, les minimales pourront s’abaisser en dessous des -10 voire des -15°C. Aux heures les plus chaudes, les maximales resteront inférieures de 2 à 4°C aux normales de saison. Certaines journées seront ainsi sans dégel dans l’Est, ce qui n’est pas exceptionnel à cette saison. D’ailleurs, cette période froide en cours et qui est partie pour durer ne s’apparente absolument pas à une vague de froid.