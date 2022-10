Vacances de la Toussaint : du soleil et de la douceur à perte de vue, les prévisions détaillées

Des conditions météo partagées domineront ce week-end avec des éclaircies majoritaires dans la plupart des régions ce samedi, les nuages se montreront un peu plus nombreux, voire menaçants près de la Manche et des frontières de l’est.

Dimanche, les averses seront temporairement de retour et pourront prendre un caractère orageux, en particulier dans le nord-ouest et du Massif Central jusqu’à l’Alsace. Les températures repartiront à la hausse pour afficher partout plus de 20°C l’après-midi et jusqu’à 25, voire 27°C dans le sud-ouest ainsi qu’en basse vallée du Rhône.

Lundi, le risque d’ondées diminuera pour se développer uniquement dans les régions situées entre les Cévennes et le centre-est. Ailleurs, le risque sera plus limité avec de plus en plus d’éclaircies au fil des heures. Les températures perdront en moyenne de 2 à 3°C par rapport à la veille, restant ainsi au-dessus des normales de saison.

Mardi comme mercredi, les éclaircies seront belles et généralisées avec des nuages possiblement plus nombreux près de la Manche située en bordure des perturbations britanniques. Les températures en profiteront pour reprendre quelques degrés, avec des maximales s’approchant des 25°C jusque dans les régions centrales et à nouveau près de 30°C dans le sud-ouest, un niveau exceptionnel pour la saison.