Météo : où va-t-il faire le plus froid dans les prochains jours en France ?

Après plusieurs semaines clémentes, le mercure va brutalement baisser en France, sous l'effet d'un anticyclone. Les gelées devraient se généraliser à partir du début de la semaine prochaine, selon Météo-France.

Le mercure va baisser de plusieurs crans. Alors qu'une vague de froid extrême s'abat actuellement sur le nord de l'Europe, touchant de plein fouet la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande, un "puissant anticyclone va s'établir" sur l'Hexagone à partir de ce week-end, annonce Météo France. "Cette zone des hautes pressions va ainsi remplacer le rail des dépressions établi depuis les dernières semaines. La conséquence est que le flux d'ouest à sud-ouest récurrent sur le pays va à terme être remplacé par un flux d'est à nord-est continental sec, beaucoup plus froid en cette saison", ajoute le service. "C'est tout simplement de l'air polaire, froid, qui va envahir le pays" précise Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI, ajoutant que "toute la France va être concernée" par ce phénomène.

Concrètement, cette nouvelle configuration va se traduire par "une baisse régulière des températures, jusqu'en début de semaine prochaine, de plus de dix degrés à l'échelle nationale", souligne Météo France dans son dernier bulletin. Après un week-end encore relativement clément, mardi devrait constituer la journée la plus froide de l'épisode, avec un indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) qui pourrait passer en dessous de 0°C. Cela n'est plus arrivé depuis près de 6 ans (février 2018). Vous l'aurez compris, l'ensemble du territoire va être concerné par cette chute du thermomètre, avec des gelées sur la quasi-totalité du pays pendant une bonne partie de la prochaine semaine.

Il fera particulièrement froid dans l'Est et le centre

Pour autant, le froid promet d'être particulièrement mordant (température minimale inférieure ou égale à -5°C dans la matinée) sur la portion centre-est, du Massif central à l'Alsace. Les températures maximales devraient peiner à dépasser 0°C sur la moitié est, y compris les régions Centre et Île-de-France. Elles seront également à peine positives sur la façade ouest du pays. Lundi après-midi, il devrait ainsi faire -3 à Chaumont, -2°C à Belfort, -1°C à Paris, Strasbourg, Rouen et Tours, 1°C à Lyon, 0°C à Lille, Reims et Metz et 2°C à La Rochelle. Le lendemain devrait être placé dans des standards similaires (maximum -2°C à Belfort, Metz et Chaumont, -1°C à Tours et Strasbourg, 0°C à Paris, Lille, Lyon et la Rochelle, 1°C à Reims et Rouen par exemple), assure Météo France.

Seules quelques zones littorales du Nord-Ouest et du Sud-Est du pays, notamment la pointe du Cotentin, la Côte d’Azur ou encore le bassin méditerranéen, devraient mieux s'en sortir. Mais sauf exception - la Corse et Nice vont rester aux alentours des 10°C) -, les doudounes et multiples couches de vêtements seront de mise. À Marseille par exemple, le mercure n'atteindra, au mieux, que 6°C lundi et 3°C mardi. Même chose à Toulouse (4°C et 1°C), à Bordeaux (4°C et 1°C) ou encore Brest (6°C et 5°C).

À noter qu'en de nombreux endroits, le froid sera accentué par "un vent de nord qui donnera des rafales de plus de 100km/h dans le domaine du mistral et de la tramontane", prévient Météo France.