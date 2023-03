VIDÉO - Retour des averses et baisse des températures : les prévisions météo du jeudi 30 mars 2023

En fin d'après-midi, après une légère accalmie et le retour d'un temps sec sur un quart nord-ouest, une nouvelle dégradation pluvieuse et surtout venteuse abordera la Bretagne. Il pleuvra du golfe du Morbihan à la baie de Seine, puis ces pluies se décaleront vers l'est la nuit suivante en concernant cette fois-ci toute la moitié nord du pays.

Associée à cette perturbation, le vent de sud-ouest qui est sensible sur les côtes de Manche en journée, se renforcera en soirée sur la pointe Bretagne, le Cotentin et les pays de la Loire avec des pointes à 80/90 km/h, voire 100/110 km/h vers les caps exposés. Les rafales se renforceront également du Poitou-Charentes, Centre, Île-de-France et Hauts-de-France mais un cran en dessous avec des pointes à 60/70 km/h.