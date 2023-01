Coup de froid sur la France : à quoi s'attendre pour cette fin de semaine ?

Jeudi, progressivement, sous un vent de nord sensible, "la perturbation progressera lentement vers le sud et vers l’est en perdant encore en intensité. De faibles chutes de neige se produiront sur le Poitou", prévient Météo-France. Tandis que du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et au Sud-ouest, la matinée sera grise et froide et il tombera quelques flocons, notamment sur l'ancienne région Midi-Pyrénées et aux abords des Pyrénées. Une couche de neige fraîche de quelques centimètres se déposera sur la Montagne Noire et les Corbières. Ailleurs, on attendra tout au plus un saupoudrage. Dans l'après-midi, peu de changement côté ciel, quelques flocons voltigeront encore près des massifs.

Côté températures, elles seront positives le matin sur les côtes, en Bretagne et près de la Manche. Sur le reste du pays, il fera entre 1°C et localement -3°C en plaine. De plus fortes gelées seront attendues près des massifs. Les températures de l’après-midi atteindront souvent 2°C à 8°C et on ira jusqu’à 13°C à Toulon, Nice ou Ajaccio.