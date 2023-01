Du froid dans tout le pays, un département en vigilance orange : les prévisions météo de ce samedi

Le week-end s'annonce glacial et les gelées quasi généralisées, avec un risque de regel sur les chaussées humides. Prudence donc. À l'exception des bordures littorales, où elles resteront comprises entre -1°C et 2°C, les températures minimales s'abaisseront entre -3°C et 0°C sur le quart nord-ouest, entre -5 et 0 degrés ailleurs.

Les maximales iront de 0°C à 4°C sur le quart nord-est jusqu'au Massif central, de 3°C à 6°C ailleurs, 5°C à 9°C sur la façade atlantique et le pourtour méditerranéen, jusqu'à 10°C à 13°C vers la Côte d'Azur.