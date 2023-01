Du froid, de la grisaille et quelques éclaircies : les prévisions météo de ce dimanche 22 janvier

Des gelées généralisées avec des températures négatives sur la majeure partie du pays, à peine positives en bord de mer. Le temps restera froid ce dimanche et la grisaille dominera, selon les prévisions de Météo-France. Le mercure sera globalement compris entre -2°C et -5°C et descendra même jusqu'à -7°C à -8°C sur le Centre-Est. Les maximales monteront à peine, elles seront de l'ordre de 2°C à 5°C dans l'intérieur, de 5°C à 8°C sur les côtes de Manche et la façade atlantique, de 11°C à 13°C sur la Côte d'Azur.

Au lever du jour, une masse d'air froide et humide aborde le pays par le Grand Est en donnant une couverture nuageuse bien compacte, accompagnée de faibles chutes de neige jusqu'en plaine. Au fil de la matinée, ce couvercle nuageux et les faibles chutes de neige gagneront vers la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, puis en courant d'après-midi vers la Montagne Noire, le Midi toulousain et la chaîne des Pyrénées.