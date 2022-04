Un nouveau nuage de sable du Sahara s’installe en France : à quoi faut-il s’attendre ?

La principale conséquence de la présence de ces poussières sahariennes est la couleur du ciel. Fini le ciel bleu de dimanche ou de lundi dans certaines régions, place à un voile plus ou moins épais, avec une couleur blanchâtre ou jaunâtre selon le moment de la journée et en fonction de l’opacité du voile. Avec une concentration en particules de sable plus faible que lors de l’épisode de la mi-mars, les couleurs ne seront pas aussi impressionnantes, ainsi certains d’entre vous ne s’en rendront pas forcément compte…

Toutes les régions seront touchées jusqu’en fin de semaine avant la dissipation de ce nuage de sable entre vendredi et samedi. La concentration en poussières sera un peu plus importante dans le nord et l’est du pays, en particulier durant la journée de mercredi. Vous aviez prévu de laver votre voiture cette semaine ? Alors patientez jusqu’au week-end de Pâques avec un ciel qui redeviendra alors tout bleu, sans risque de devoir ainsi recommencer les jours suivants !