Météo : quel temps ce samedi ?

Le temps se dégradera aussi au nord de la Loire jusqu'à Paris et jusqu'au Jura: les ondées d'abord éparses sur ces régions, se multiplieront et deviendront occasionnellement orageuses l'après-midi. L'activité se renforcera en soirée en Bourgogne Franche-Comté. Du nord de la Seine au Grand Est, le risque d'ondées sera plus faible, le ciel encore lumineux malgré un soleil souvent voilé. Les températures minimales sont comprises entre 7 à 11 degrés. Les maximales vont de 13°c à 18°c sur la moitié sud, 17 à 21 plus au nord.