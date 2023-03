VIDÉO - Près de 30°C attendus : découvrez les prévisions météo de ce mercredi 29 mars 2023

Plus au nord, ce sera un dégradé nuageux de plus en plus épais en allant vers la Manche et les frontières allemandes. De petites neiges tomberont en altitude sur les massifs des Alpes du Nord, alors que des pluies dispersées donneront quelques gouttes, notamment sur le littoral de la Manche. En fin de journée, le risque d'averses deviendra un peu plus important sur la façade atlantique, avec quelques coups de tonnerre possibles en début de nuit.

Le vent de sud-ouest restera soutenu sur les côtes de Manche, soufflant jusqu'à 70 km/h en pointes, les rafales à 60 km/h gagnant le soir l'intérieur de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la Normandie.