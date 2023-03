VIDÉO - Du soleil et de la douceur : découvrez les prévisions météo de ce mardi 28 mars

Bientôt l'été, ou presque. Après un début de semaine marqué par la fraîcheur, une nette hausse du mercure est attendue à compter de ce mardi après-midi avant de retrouver des niveaux plus proches des normales - voire inférieurs - dès jeudi. Au lever du jour, les températures seront faiblement négatives sur une bonne moitié est du pays, comprises entre 2°C et 6°C plus à l'ouest, et même entre 6°C et 8°C sur les rivages méditerranéens.

Les maximales seront très douces, elles se situeront entre 9°C et 15°C sur la moitié nord du pays, entre 16°C et 20°C plus au sud avec des pointes jusqu'à 25°C au sud de la Garonne.