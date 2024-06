Après une semaine marquée par la chaleur, un important conflit de masses d’air se produira ce week-end. De violents orages éclateront alors sur les trois quarts du pays, s’accompagnant de fortes pluies. Ils déboucheront sur une forte baisse des températures qui repasseront parfois sous les normales.

Et c'est reparti pour un tour ! Alors que cette semaine est marquée par les premières véritables fortes chaleurs à l'échelle nationale (avec plus de 30°C à l'ombre jusque dans le nord du pays), une nouvelle goutte froide va venir déstabiliser la masse d'air en fin de semaine et surtout durant le week-end.

Cette petite dépression remontera l'Espagne pour venir s'isoler dans les parages de la France. La conséquence sera à la fois immédiate et radicale avec une forte chute du mercure et la mise en place d'une forte dégradation orageuse, pouvant s'accompagner localement de phénomènes violents.

TF1

Une journée de samedi à surveiller de près

Avant la véritable dégradation prévue samedi, des orages pourront déjà éclater vendredi après-midi entre le Massif Central et l’Alsace, en passant par la Franche-Comté, le nord des Alpes et le Lyonnais. Bien qu’isolés, ils seront localement forts et s’accompagneront ponctuellement de chutes de grêle. Mais c'est donc véritablement durant la journée de samedi qu'il conviendra de se montrer particulièrement prudent en raison d’un important conflit de masses d'air est à prévoir. Des orages éclateront alors sur les trois quarts du pays, depuis le sud-ouest jusqu’au nord-est.

C’est en cours d’après-midi et en soirée qu’ils pourront être très organisés et virulents, entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est où pluies intenses et chutes de grêle seront à craindre. Seules quelques régions resteront à l’écart de cette agitation. Il s’agit de la Côte d’Azur, de la Corse et des bords de Manche. Dimanche, les précipitations les plus marquées se décaleront vers le Grand Est, le Jura et les Alpes. Ailleurs, une alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses se mettra en place tandis que le soleil s’imposera sur le pourtour méditerranéen sous l’effet du mistral et de la tramontane.

10 à 15°C perdus en l’espace de 48 heures

Si un épisode de chaleur se solde souvent par une dégradation orageuse, la masse d’air qui prend le relai est généralement bien plus fraîche. Et c’est justement ce qu’il va se produire au cours de ce week-end. Ainsi, samedi matin, une certaine fraîcheur s’invitera de la Bretagne jusqu’au nord de la Seine où les thermomètres seront parfois situés en dessous des 10°C. En cours de journée, le contraste sera très marqué entre l’ouest, sous les orages, et l’est, encore situé à l’avant de la dégradation. Le mercure ne dépassera plus les 20°C sur la façade atlantique tandis que des pointes à plus de 30°C seront encore possibles de l’Alsace à la Grande Bleue.

La masse d’air océanique finira par prendre le dessus dimanche. Aux heures les plus chaudes, les valeurs s’établiront le plus souvent entre 15 et 21°C au nord, entre 17 et 23°C dans le sud-ouest et encore jusqu’à 30°C dans le sud-est. Dans la plupart des régions, le mercure repassera donc en dessous des normales de saison et perdra jusqu’à 15°C par rapport à la fin de semaine. Cette tendance météo plus ou moins maussade devrait également nous accompagner pour débuter le mois de juillet…