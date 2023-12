Week-end de Noël : pas de neige cette année encore, une douceur généralisée

Une fois de plus, c’est la douceur qui dominera pour ces fêtes de fin d’année. Avec un flux de sud-ouest, les températures se situeront en moyenne entre 4 et 6°C au-dessus des normales de saison. Le ciel s’annonce très contrasté entre les nuages et la pluie du nord et le soleil qui dominera au sud.

Pour la 13ᵉ année consécutive en France, le Père Noël effectuera sa tournée de cadeaux sans le moindre flocon de neige. Cette année encore, la douceur s’annonce généralisée avec des températures qui se situeront partout au-dessus des normales de saison. La raison : un flux océanique qui dominera sur une grande partie du continent européen. Côté ciel, la situation s’annonce des plus classiques avec un dégradé nuageux nord–sud et un avantage incontestable pour les régions méridionales.

Une météo souvent pluvieuse au nord de la Seine

Après un vendredi particulièrement humide du sud-ouest jusqu’aux régions de l’est, il ne faut pas s’attendre à de miracle pour le début de ce week-end de Noël. Ainsi, la journée de samedi sera pluvieuse depuis l’Aquitaine jusqu’à la région Grand Est. Les précipitations seront généralement faibles et intermittentes, sauf entre les Ardennes et le Jura où il neigera un peu.

Près de la Manche, le ciel alternera entre nuages, éclaircies et averses dans une ambiance ventée, les rafales soufflant jusqu’à 70 km/h. Pendant ce temps, le soleil continuera de briller en Méditerranée mais avec là-aussi, un vent assez puissant.

À quelques heures du réveillon, la France sera coupée en deux selon l’axe traditionnel s’étirant de La Rochelle jusqu’au Lac Léman. Au nord de cette ligne, le temps demeurera gris toute la journée du 24 décembre avec du vent et un peu de pluie, toujours plus marquée dans le nord-est du territoire. Plus au sud, le soleil dominera et en particulier des Pyrénées jusqu’aux Alpes et au pourtour méditerranéen. Mistral et tramontane continueront de souffler dans ces régions, même s’ils faibliront par rapport aux jours précédents.

Un léger mieux attendu pour le 25 décembre

Au matin de Noël, un léger mieux se dessinera dans le ciel de France. Si quelques pluies persisteront de manière intermittente entre la Manche et les frontières du nord-est, le temps sera sec sur le reste du pays. Quelques éclaircies pourront se développer dans l’ouest tandis que le ciel sera dégagé des Pyrénées jusqu’au Jura, en passant par les régions centrales et le quart sud-est.

Si la douceur ne s’annonce pas aussi exceptionnelle que l’année dernière à la même époque (de nombreux records avaient été battus le jour de Noël), le mercure se situera tout de même bien au-delà des normales de saison. Ainsi, les gelées en plaine seront absentes tout au long du week-end. Les minimales s’établiront généralement entre 4 et 11°C d’est en ouest. Localement, les valeurs pourront être un peu plus basses dans les vallées de montagne.

L’après-midi, les maximales seront en légère hausse durant tout le week-end, si bien que les valeurs les plus élevées sont attendues pour le jour de Noël. Il fera alors quasiment partout plus de 10°C. Dans l’ouest, des pointes à 13 ou 14°C sont attendus tandis que les valeurs monteront jusqu’à 18°C près de la Méditerranée. Cette année encore, ce sera donc « Noël au balcon » !