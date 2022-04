Week-end de Pâques : soleil et douceur pour tous, jusqu’à 28 °C attendus

Même si le ciel ne sera pas tout bleu, les cumulus qui circuleront dans le ciel vendredi n’auront aucune conséquence. De belles et larges éclaircies s’imposeront donc avec même aucun nuage en direction des régions méditerranéennes, sous l’effet d’un mistral et d’une tramontane modérés. À noter quelques bourgeonnements possibles sur les reliefs, en particulier sur les Pyrénées où une ondée sera localement possible l’après-midi.

La journée de samedi sera probablement la plus belle du week-end s’il en fallait une avec un ciel le plus souvent dégagé. De rares nuages se développeront l’après-midi sur les Alpes et les Pyrénées. De même, quelques plaques de grisaille pourraient s’installer sur les côtes de la Manche de manière localisée et ponctuelle.