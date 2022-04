Météo : quel temps pour le week-end du 1er mai ?

Les éclaircies s’imposeront sur tout le pays pour ce dernier jour du mois d’avril avec quelques passages nuageux inoffensifs du sud-ouest au nord de la Seine ou encore ce voile d’altitude qui s’installera au fil des heures en Bretagne puis sur la façade atlantique. Dans l’après-midi, de l’instabilité se développera sur les reliefs de l’est ainsi que sur les Pyrénées, pouvant conduire jusqu’à l’averse ou l’orage. Quelques flocons de neige pourront également tomber sur les Savoies au-dessus de 1900 m d’altitude.

Les températures n’évolueront quasiment pas avec des minimales s’échelonnant généralement de 6 à 10°C au réveil dans la moitié nord et de 8 à 14°C au sud, avec des pointes à 17 voire 18°C entre le Languedoc et le Roussillon. Dans l’après-midi, les 20°C seront atteints ou dépassés dans les deux tiers sud avec 20°C à Nantes et Dijon, 22 à Lyon, 24 à Bordeaux et jusqu’à 26°C dans l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Plus au nord, le mercure sera de saison avec 14°C en bord de Manche et de 15 à 18°C ailleurs.